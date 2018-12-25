Milli judocu Çiloğlu, olimpiyat hedefine kilitlendi

Türkiye’ye 24 yıl sonra Dünya Gençler Judo Şampiyonası’nda altın madalya kazandıran milli sporcu Bilal Çiloğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda kürsüye çıkma hayaliyle çalışmalarını sürdürüyor.

Bahamalar’ın başkenti Nassau’da 17-21 Ekim’de düzenlenen Dünya Gençler Judo Şampiyonası’nda tatamiye çıkıp, erkekler 73 kiloda altın madalya kazanarak bir hayalini daha gerçekleştiren 20 yaşındaki Çiloğlu, yeni hedeflerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Aynı zamanda Galatasaray Kulübü sporcusu da olan Bilal Çiloğlu, judoyla ilkokul 5. sınıftaki seçmeler sırasında tanıştığını, o günkü merakıyla bu spora başladığını anlattı.

10 yıllık spor kariyerine çok sayıda ulusal ve uluslararası madalya sığdıran Çiloğlu, başarılı bir yılı daha geride bıraktıklarını ifade ederek, "Benim için en önemli şey, olimpiyat şampiyonluğuna uzanan yolda başarılarla dolu bir kariyer bırakmak geride. Bunu en iyi şekilde yapmak için çalışıyorum." dedi.

- 24 yıl sonra gelen gurur

Dünya Gençler Judo Şampiyonası’ndan bir ay önce talihsizlik yaşadığını ve sakatlık geçirdiğini belirten milli sporcu, antrenman yapamamasına rağmen bu organizasyonda altın madalyaya odaklandığını aktardı.

Başarılı judocu, kendine olan güveninin başarıyı getirdiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Gençlerde son maçımdı. Bu yıl büyükler kategorisinde iyi performans çizdiğim için kendime güvenim daha fazlaydı. Gerçekten orada çok güzel 5 maç çıkarıp, dünya şampiyonu oldum. 24 yıl sonra ülkeme bu gururu yaşattığım için çok sevindim."

Çiloğlu, 2019’da Avrupa Oyunları, Dünya Şampiyonası gibi ciddi organizasyonlara katılacağını açıkladı.

Söz konusu organizasyonların olimpiyat puanı için çok önemli olduğunu dile getiren Çiloğlu, şöyle konuştu:

"Buralarda iyi dereceler yapıp, olimpiyata emin adımlarla gitmek istiyorum. 2020 Tokyo Olimpiyatları hedefim, hayalim. Şu an kotanın içerisindeyim. Oraya gitmek için yarışmıyorum. Şu an orada madalya almak için çalışıyorum. Amacıma ulaşacağıma inanıyorum. Türkiye ve Avrupa şampiyonluklarıyla başlayan kariyerime, olimpiyatlarda madalya alana kadar devam etmek istiyorum. Bir ya da birkaç kez madalya alabileceğime inanıyorum. O gücü, yeteneği kendimde görüyorum."

- "Bu gururu tekrar tekrar yaşamak için çalışıyorum"

Bilal Çiloğlu, tatamiye her çıktığında ilk günkü heyecanı duyduğunu vurguladı.

Judoyu, çok fazla strateji isteyen bir spor olarak nitelendirip, gençlere tavsiye eden milli sporcu, sözlerini şöyle tamamladı"

"Türk bayrağını her kıtada dalgalandırmak herkese nasip olacak bir şey değil. Bu gururu tekrar tekrar yaşamak için sürekli çalışıyorum. Bir Türk sporcu olarak olimpiyat madalyasını ülkeme kazandırana kadar çalışmaya devam edeceğim. En son 2000 yılında (Sidney) Hüseyin Özkan (altın), daha önce de (1992 Barselona) Hülya Şenyurt (bronz) olimpiyatlarda madalya kazandı. Judoda toplamda iki olimpiyat madalyamız var. İnşallah yeni olimpiyat madalyalarını 2020 ve diğer olimpiyatlarda Türk judosuna kazandıracağız."

AA