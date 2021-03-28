Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te yapılan Grand Slam organizasyonunun son gününde erkekler +100 kilo Cemal Erdoğan sıkletinde beşinci oldu. Milli judocu ilk turda Kazak Galymzhan Krıkbay’ı ippon (3 shido) ile yendi. İkici turda Azerbaycanlı Ushangi Kokauri’yi çeyrek finalde Özbek Alisher Yusupov’u ipponla geride bırakan Erdoğan, yarı finalde Gürcü Gela Zaalishvili’ye yenildi. Bronz madalya müsabakasında Gürcü Saba İnaneishvili’ye yenilen Cemal Erdoğan sıkletinin beşincisi oldu.

Günün diğer sıkletinde erkekler 100 kiloda Mert Şişmanlar ilk turda maç yapmadı. İkinci maçında Şilili Thomas Briceno’yu ipponla yenen Şişmanlar, üçüncü turda Kanadalı Shady Elnahas’a yenildi.

ANKARA,(DHA