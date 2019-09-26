Milli judocu Buketnur Karabulut beşinci oldu

Ümitler Dünya Judo Şampiyonası’nda 2’nci gün karşılaşmalarında tatamiye çıkan milli judokalardan kadınlar 48 kiloda Buketnur Karabulut sıkletinde 5’nci oldu. Karabulut ilk maçında Azeri Sabina Aliyeva’yı, 2’nci turda Özbek Dillola Dıhkanboyeva’yı ipponla yenerek çeyrek finalist oldu. Karabulut, bu turda Portekizli Raquel Brito'yu waza-ari puanıyla yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Hırvat Viktorija Puljiz'e kaybeden Karabulut, bronz madalya karşılaşmasında İtalyan Aasunta Scutto’ya rakip oldu. Bu mücadeleyi kaybeden milli sporcu 5’nci oldu.

Şampiyonada yarın kadınlar 57 kiloda Özlem Yıldız ilk turu bay geçerken 2’nci maçı için rakibini bekleyecek. 63 kiloda Ayten Mediha Yeksan ilk turda maç yapmayacak ve 2’nci tur için rakip bekleyecek. Aynı sıklette mücadele edecek olan Habibe Afyonlu da ilk tur bay geçerken 2’nci maçında Kanadalı Emma Caldwell ile karşılaşacak. Erkeklerde ise 73 kiloda Musa Şimşek ilk maçını bay geçerken, ikinci tur için rakip bekleyecek.



