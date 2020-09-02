Milli istikamet Sivas

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’taki ilk maçında yarın Sivas’ta Macaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, İstanbul’daki son antrenmanını yaptı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmana aday kadroda bulunan tüm futbolcular katıldı. Antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından dar alanda kısa pas ve taktik çalışmaları yapıldı. A Milli Takımdan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da antrenmanı izledi. Neşeli olduğu gözlenen Ay-Yıldızlılar, bugün Sivas’a hareket edecek. Milliler, Macaristan maçı öncesi son çalışmasını da statta yapacak.