Milli hokeyci Zeliha Kendir’in hedefi kendi gibi sporcular yetiştirmek

Gaziantep Dorukspor Kulübünün de sporcusu olan 18 yaşındaki Zeliha Kendir’in hayatı, öğretmeninin teşviki ile küçük yaşlarda tanıştığı salon hokeyi sayesinde değişti. Ailesi spor yapmasına izin vermeyince öğretmeninin devreye girmesiyle hokeye başlayan Zeliha Kendir, bu branşta kısa sürede mesafe katedip milli formayı giydi. Yaklaşık 6 yıldır ter döktüğü hokeyde arkadaşlarıyla yurt içi ve yurt dışında başarılı sonuçlara imza atan genç sporcu, eğitimine de Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nde devam ediyor.

Başarılarıyla göz dolduran Zeliha Kendir’in en büyük hedeflerinden biri ise küçük yaşlardan itibaren kendisi gibi sporcular yetiştirebilmek.

"Ailem başarımı gördükçe sevindi"

Salon Hokeyi Kadın Milli Takımı’nın Avrupa Şampiyonası C2 Finalleri için Trabzon’da gerçekleştirdiği kampta AA muhabirine açıklamalarda bulunan Zeliha Kendir, öğretmeninin okuldaki duyurusu ve teşviki üzerine hokeyi çok merak ettiğini söyledi. Hokeyin daha önce adını bile duymadığını dile getiren Zeliha Kendir, "Biz 7 kardeşiz. Kız çocuğu olduğum için de ailem istemedi, karşı çıktı. ’Olmaz.’ dediler ama öğretmenim ailemi ikna etti ve hokeye başladım." ifadelerini kullandı.

Zeliha Kendir, ilk turnuvasının hokeye başladıktan 6 ay sonra olduğunu belirterek, "Turnuvada birinci olduk ve ilk başarımı elde etmiş oldum. Daha sonra hokeye devam ettim ve milli sporcu oldum. Ailem de başarımı gördükçe sevindi ve benimle gurur duydu. Şu an en büyük destekçim ailem." diye konuştu.

"Hedefim her zaman şampiyonluk"

Ay-yıldızlı formayı giymenin de kendisini gururlandırdığını vurgulayan Zeliha Kendir, "14 yaşında milli sporcu oldum. Şu anda da arkadaşlarımızla Avrupa Şampiyonası’na hazırlanıyoruz. İnşallah Avrupa’da güzel başarı elde ederek şampiyon oluruz. Hedefim her zaman şampiyonluk." değerlendirmesinde bulundu.

Zeliha Kendir, hokeyin her alanda hayatını değiştirdiğine işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"En büyük hedefim öğretmen olmak ve küçük yaşlardan itibaren çocuklara hokeyi aşılayarak, benim gibi başarılar elde edebilmelerini sağlamak. Elimden geldiğince çocukları ve gençleri hokeye ve spora teşvik etmek istiyorum."

AA