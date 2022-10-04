Milli hentbolcular kampa girdi

A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF Erkekler EURO 2024 elemeleri hazırlık kampı Ankara'da THF Spor Kompleksi'nde başladı. Başantrenör Okan Halay yönetiminde 12 Ekim'e kadar Ankara'da çalışmalarını sürdürecek olan Milli Takımımız kamp kadrosunda 23 sporcu yer alıyor. A Milli Erkek Hentbol Takımımız’ın, EHF Erkekler EURO 2024 elemelerinde Portekiz, Kuzey Makedonya ve Lüksemburg ile birlikte yer aldığı 1. Grup'taki mücadelesi ise 13 Ekim tarihinde deplasmandaki Portekiz maç ile başlıyor.