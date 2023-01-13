Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde Anadolu Üniversitesi'nde sol oyun kurucu olarak forma giyen ve A Milli Kadın Hentbol Takımı oyuncusu Ayşenur Sormaz, İtalya'nın Ariosto Pallamano Ferrara takımına transfer oldu.

Anadolu Üniversitesi'nde bu yıl oynadığı 9 maçta 51 gol kaydeden 22 yaşındaki Ayşenur Sormaz, Rize Ardeşen doğumlu ve daha önce EGO Spor, Muratpaşa takımlarında forma giydi. Ayşenur Sormaz son olarak A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın geçtiğimiz Ağustos ayında 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyon olan kadrosunda yer almıştı.

Seri A'da Securfox Ferrara adıyla mücadele eden Ariosto Pallamano Ferrara, 12 maçta 10 puanla 8. sırada yer alıyor