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Milli haltercilerden tarihi başarı! Dünya rekoru geldi

ABD’nin Las Vegas kentinde 8-15 Mart 2019 tarihleri arasında yapılan Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası’nda milli halterciler tarih yazdı.

16 Mart 2019, Cumartesi 17:08
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Milli haltercilerden tarihi başarı! Dünya rekoru geldi

Las Vegas’ta düzenlenen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası’nda milli halterciler, şampiyonayı erkeklerde 460 puanla ikinci, kadınlarda da 573 puan alarak yine dünya ikincisi olarak tamamlayarak tarihi bir başarıya imza attı. Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz da müsabakaları izledi ve dereceye giren sporcular ile teknik heyeti kutlayarak başarılar diledi. 40 kiloda yarışan Cansu Bektaş ve 76 kiloda mücadele eden Dilara Narin, 3’er altın madalya kazanmayı başardı. Ayrıca Dilara Narin de şampiyonada dünya rekoru kırarak tarihe geçti.

Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar da bu başarının planlı bir çalışma döneminin sonucu olduğunu belirterek, "Bu tarihi başarıyı yüce milletimize hediye ediyoruz. Nice yeni başarılara imza atacağız" ifadelerini kullandı.

 Dereceye giren sporcular ve madalyaları şöyle:

 49 kg - Mustafa Erdoğan: 1 bronz, 1 gümüş

 61 kg - Yusuf Fehmi Genç: 1 altın, 1 bronz, 1, gümüş

 40 kg - Cansu Bektaş: 3 altın

 40 kg - Zeliha Ülker: 3 bronz

 45 kg - Bahar Korubeyi: 1 bronz

 55 kg - Cansel Özkan: 1 altın

 73 kg - Ramazan Zeydanlı: 1 bronz

 96 kg - Onur Demirci: 1 altın, 1 bronz, 1 gümüş

 76 kg - Dilara Narin: 3 altın

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