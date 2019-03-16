Milli haltercilerden tarihi başarı! Dünya rekoru geldi

Las Vegas’ta düzenlenen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası’nda milli halterciler, şampiyonayı erkeklerde 460 puanla ikinci, kadınlarda da 573 puan alarak yine dünya ikincisi olarak tamamlayarak tarihi bir başarıya imza attı. Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz da müsabakaları izledi ve dereceye giren sporcular ile teknik heyeti kutlayarak başarılar diledi. 40 kiloda yarışan Cansu Bektaş ve 76 kiloda mücadele eden Dilara Narin, 3’er altın madalya kazanmayı başardı. Ayrıca Dilara Narin de şampiyonada dünya rekoru kırarak tarihe geçti.

Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar da bu başarının planlı bir çalışma döneminin sonucu olduğunu belirterek, "Bu tarihi başarıyı yüce milletimize hediye ediyoruz. Nice yeni başarılara imza atacağız" ifadelerini kullandı.

Dereceye giren sporcular ve madalyaları şöyle:

49 kg - Mustafa Erdoğan: 1 bronz, 1 gümüş

61 kg - Yusuf Fehmi Genç: 1 altın, 1 bronz, 1, gümüş

40 kg - Cansu Bektaş: 3 altın

40 kg - Zeliha Ülker: 3 bronz

45 kg - Bahar Korubeyi: 1 bronz

55 kg - Cansel Özkan: 1 altın

73 kg - Ramazan Zeydanlı: 1 bronz

96 kg - Onur Demirci: 1 altın, 1 bronz, 1 gümüş

76 kg - Dilara Narin: 3 altın