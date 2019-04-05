Milli halterciler Avrupa podyumunda

Türkiye, doping cezası nedeniyle, 2018’de katılamadığı Avrupa Şampiyonası’nda 1 yılın ardından yeniden boy gösterecek. 2019 Avrupa Halter Şampiyonası yarınki müsabakalarla Gürcistan’da başlayacak.
Batum kentindeki şampiyonada Türkiye’yi erkeklerde ve kadınlarda 10’ar sporcu temsil edecek. Şampiyona için Erkek Milli Takımı Ankara’da, Kadın Milli Takımı da Çorum’da çalışmalarını tamamladı.
Milli takımlarda yer alan kadın ve erkek sporcular şöyle:
Kadınlar:
45 kilo: Şaziye Erdoğan ve Ayşe Doğan
49 kilo: Pelinsu Bayav
55 kilo: Ayşegül Çoban Başol
59 kilo: Ayşegül Çakın
64 kilo: Nuray Levent ve Berfin Altun
76 kilo: Dilara Narin ve Rabia Kaya
87 kilo: Melike Günal
Erkekler:
55 kilo: Muhammet Akkaya ve Muammer Şahin
61 kilo: Ferdi Kardal ve Bünyamin Sezer
67 kilo: Daniyar İsmayilov
73 kilo: Muhammed Furkan Özbek ve Ramazan İlhan
81 kilo: Celil Erdoğdu
96 kilo: İbrahim Arat
102 kilo: Resul Elvan