Milli güreşçiler ‘Mehmetçik’ olacak

Taha Akgül ve Rıza Kayaalp’in de yer aldığı milli güreşçiler, 7. Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi (CISM) Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları’nda mücadele edecek.

CISM Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları, Çin’in Wuhan kentinde düzenlenecek. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Serbest ve Grekoromen Güreş Milli Takımları, organizasyona katılacak.

Oyunlarda güreş müsabakaları, 21-22 Ekim’de serbest, 23-24 Ekim’de ise grekoromen stilde gerçekleştirilecek. Milli güreşçiler, 13 Ekim’de birliklerine teslim olacak. TSK kafilesi, 16 Ekim’de Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları için Çin’e gidecek.