Milli güreşçiler dünya arenasında!

2022 Avrupa Şampiyonası'nda madalya (17) rekoru kıran Milli güreşçiler, bugün Sırbistan'da başlayacak Dünya Şampiyonası'nda yine kürsü hedefiyle mindere çıkacak. Tüm sıkletlerde madalya mücadelesi verecek Türkiye'yi 30 Milli güreşçi temsil edecek. 18 Eylül'de sona erecek Dünya Şampiyonası'nda ilk olarak Grekoromen Milli Takımımız boy gösterecek. Şampiyona’nın açılış gününde 55 kiloda Ekrem Öztürk, 72 kiloda Selçuk Can, 77 kiloda Yunus Emre Başar, 87 kiloda ise Ali Cengiz mindere çıkacak.

Elemeler TSİ 11.30'da başlayacak yarı finaller ise 19.00'da yapılacak. mücadelesi verecek Türkiye'yi 30 Milli güreşçi temsil edecek. 18 Eylül'de sona erecek Dünya çıkacak. Elemeler TSİ 11.30'da başlayacak yarı finalle