Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Üsküp’teki organizasyonda Zeynep Yetgil, yarı finalde Ukraynalı Maria Vynnyk’i yenerek finale yükseldi. Milli güreşçi, sakatlandığı nedeniyle final maçına çıkamadı ve gümüş madalyada kaldı.

62 kiloda Cansu Aksoy, 65 kiloda Aslı Demir, organizasyonu 5. tamamlarken, 57 kiloda Eda Tekin repesajda yenilerek elendi.

Organizasyonu 116 puanla 4. sırada tamamlayan Kadın Milli Takımı, Zeynep Yetgil ve Ayşegül Özbege ile gümüş, Aynur Erge, Esra Pul ve Nesrin Baş ile bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandı.

Şampiyona yarın grekoromen stil müsabakalarıyla devam edecek.