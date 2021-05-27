Milli güreşçi Yunus Emre Başar hedef yükseltti

Babasının yönlendirmesiyle 6 yaşında memleketi Sakarya’da güreşe başlayan Yunus Emre Başar (26), 2000 yılında Fransa’nın Nantes kentindeki 17. Dünya Gençler Grekoromen Şampiyonası’nda ikinciliği bulunan amcası Zafer Başar ile 1992 Barcelona Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya alan, ayrıca dünya ve Avrupa şampiyonalarında başarılar elde eden aile büyüğü Hakkı Başar’ı örnek alarak büyüdü.

Kısa sürede kendisini geliştiren Başar, 2012’de yıldızlar ve 2016’da 23 yaş altında Avrupa, 2018’de de Büyükler Akdeniz Oyunları’nda şampiyon oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor bünyesinde kariyerini sürdüren Başar, en son 24 Nisan’da Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda grekoromen stil 77 kiloda Türkiye’ye gümüş madalya kazandırdı.

Başar: "Tokyo Olimpiyatları’na gidememek beni üzüyor"

İstanbul Sultangazi’deki bir okulda beden eğitimi öğretmenliği yapan milli sporcu Yunus Emre Başar, AA muhabirine, "Tokyo Olimpiyatları’na gidememek beni üzüyor." dedi.

Birçok sakatlık geçirdiğini ifade eden Başar, "Üç defa ameliyat oldum. Bunlar insanı yıpratabiliyor. Yenildiğin zaman bırakma isteği geliyor. Güreş gerçekten zor bir spor. Özellikle aile desteği burada devreye giriyor. Genç arkadaşlarımıza ailelerin desteğine, kendi inançlarına güvenmelerini ve hayal kurmalarını tavsiye ediyorum. Ne kadar büyük hayal kurarsanız ve ne kadar hırslıysanız bir an önce başarıyı yakalarsınız." diye konuştu.

"İlk hedef dünya şampiyonluğu"

Olimpiyat hayali olduğunu aktaran Başar, "Her sporcunun hayali olimpiyatlarda madalya almak. Gönül isterdi ki Avrupa şampiyonluğunu kazanayım. Şimdi sırada Dünya Şampiyonası var. İlk önce dünya şampiyonu olmayı, ardından 2024’teki Paris Olimpiyatları’na en iyi şekilde hazırlanmayı ve orada ülkemi temsil etmeyi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ailesinde güreşle sürekli ilgilenen birileri olduğu için kendisini şanslı hissettiğini vurgulayan Başar, "Yenildiğim zaman da yendiğim zaman da beni destekleyen bir ailem oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Başar, ailesinin yanına geldiği zamanlarda Avrupa ile dünya dereceleri bulunan kardeşi Abdul Samet ve Sakarya Büyükşehir Belediyespor’da antrenör olan amcası Zafer Başar’la antrenmanlarına devam ettiğini sözlerine ekledi.

AA