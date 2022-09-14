Milli güreşçi Taha Akgül, yarın mindere çıkıyor

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nın 5'inci gününde Buse Tosun Çavuşoğlu, Bediha Gün, Ebru Dağbaşı, Nesrin Baş ve Aslı Demir mindere çıktı. İlk turu bay geçen 72 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu, çeyrek finalinde ABD'li Amit Elor'a tuşla yenildi. Elor, finale yükseldiği için milli güreşçi repesaj hakkı elde etti. Çavuşoğlu, yarın repesajda Ukraynalı Anastasiya Alpyeyeva ile karşı karşıya gelecek. Diğer güreşçiler Nesrin Baş, Bediha Gün ve Ebru Dağbaşı ise turnuvadan elendi. Ayrıca 65 kiloda Azerbaycanlı Elis Manolova ile yaptığı repesaj mücadelesinde yenilen Aslı Demir de şampiyonadan elendi.

TAHA AKGÜL MİNDERE ÇIKIYOR

Dünya Şampiyonası'nda yarın erkekler serbest stilde 4 milli güreşçi mindere çıkacak. Elemelerde 125 kiloda Taha Akgül, 70 kiloda Servet Coşkun, 79 kiloda Muhammet Akdeniz ve 86 kiloda Fatih Erdin mindere çıkacak. Seri başı olan olimpiyat şampiyonu Taha, ilk turu bay geçecek.

(DHA)



