Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Milli Dayanışma Kampanyası’na katıldı. Twitter hesabından bir açıklama yapan Taha Akgül, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na milli bir sporcu olarak ben de bu senelik zekatımın bir kısmını ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bu kampanyaya bağışlayarak katılıyorum. Devletimiz her daim var olsun. Biz bize yeteriz." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL (AA) -