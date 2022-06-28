5 ülkeden toplamda 65 sporcunun katılım sağladığı turnuvada, sporcular U21, U18, U15, U12 ve U10 kategorilerinde sahaya çıkarken TGF Sportif Direktörü ve Milli Takım Baş antrenörü Erol Şimşek'in önderliğinde ülkemizi, İbrahim Tarık Aslan, Can Gürdenli, İrem Demir ve Deniz Sapmaz temsil ediyor. Şampiyonada ayrıca bireysel olarak sporcularımızdan Zeynep Süalp ve Can Marko Özdemir de bulunuyor.

Oynanılan müsabakanın ilk raundunun sonunda, kadınlar U21 kategorisinde İrem Demir 70 (-1) gross skorla birinci, erkekler U18 kategorisinde Can Gürdenli 67 (-4) gross skorla birinci, U15 kategorisinde Deniz Sapmaz 75 (+4) gross skorla birinci, erkekler U21 kategorisinde İbrahim Tarık Aslan 70 (-1) gross skorla ikinci sırada yer aldı.

Genel klasmanda Can Gürdenli 67 (-4) gross skorla lider durumda bulunurken, İbrahim Tarık Aslan ve İrem Demir 70 (-1)'er gross skorla üçüncü basamakta bulunuyor.

Ayrıca bireysel olarak katılan Türk sporcularımızdan kadınlar U18 kategorisinde Zeynep Süalp 80 (+9) gross skorla birinci, erkekler U15 kategorisinde Can Marko Özdemir 83 (+12) gross skorla organizasyonun ilk raundunu birinci sırada tamamladı.

Müsabakalar, 29 Haziran Çarşamba günü oynanacak final raundunun ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

DHA