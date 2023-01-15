İtalya Serie A'nın 18. hafta karşılaşmasında Atalanta sahasında Salernitana'yı konuk etti. Mücadelede tam 10 gol atıldı! Yeşil sahalarda az görülen bir sonucun çıktığı maçta milli futbolcumuz Merih Demiral'ın formasını giydiği Lacivert-Siyahlılar, Salernitana'yı 8-2'yle geçti.





Lookman iki golle yıldızlaştı

Atalanta'ya bu görkemli galibiyeti getiren golleri; Ademola Lookman (2), Jeremie Boga, Giorgio Scalvani, Teun Koopmeiners, Rasmus Winther Hojlund, Ederson ve Nadir Zortea attı. Kalesini 'Dünya Kupası kalecisi' lakabıyla bilinen Giulhermo Ochoa'nın koruduğu konuk ekibin golleri ise Boulaye Dia ve Hans Nicolussi Caviglia'dan geldi.

Seri yakalandı

Geçtiğimiz hafta Bologna'yı yıkan Atalanta iki maçlık galibiyet serisi yakalarken puanını da 34'e yükseltti. 6 maçtır kazanamayan Salernitana ise 18 puanda kaldı.





Türk bayraklarıyla Merih'e destek

Keyifli geçen maçta milli futbolcumuz Merih Demiral 58. dakikada Rafael Toloi'nin yerine oyuna dahil oldu. Karşılaşma için 100'e yakın Türk taraftar Azzurri d'Italia Stadyumu'na gitti. Türk bayraklarını açarak 24 yaşındaki savunmacıya destek olan taraftarlar, Merih lehine tezahüratlarda da bulundu. Yıldız oyuncu da taraftarların yanına giderek onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi, ortaya güzel görüntüler çıktı.