Milli futbolcumuz Merih Demiral'ı duygulandıran destek!
İtalya Serie A'nın 18. hafta kapışmasında Merih Demiral'lı Atalanta, Salernitana'yı 8-2'lik skorla geçti. Tam 10 golün atıldığı tarihi maçta milli futbolcumuzu duygulandıran da destek yaşandı. 100'e yakın Türk taraftar bayraklarla Azzurri d'Italia Stadyumu'nda Merih'i yalnız bırakmadı. İşte detaylar...
İtalya Serie A'nın 18. hafta karşılaşmasında Atalanta sahasında Salernitana'yı konuk etti. Mücadelede tam 10 gol atıldı! Yeşil sahalarda az görülen bir sonucun çıktığı maçta milli futbolcumuz Merih Demiral'ın formasını giydiği Lacivert-Siyahlılar, Salernitana'yı 8-2'yle geçti.
Lookman iki golle yıldızlaştı
Atalanta'ya bu görkemli galibiyeti getiren golleri; Ademola Lookman (2), Jeremie Boga, Giorgio Scalvani, Teun Koopmeiners, Rasmus Winther Hojlund, Ederson ve Nadir Zortea attı. Kalesini 'Dünya Kupası kalecisi' lakabıyla bilinen Giulhermo Ochoa'nın koruduğu konuk ekibin golleri ise Boulaye Dia ve Hans Nicolussi Caviglia'dan geldi.
Seri yakalandı
Geçtiğimiz hafta Bologna'yı yıkan Atalanta iki maçlık galibiyet serisi yakalarken puanını da 34'e yükseltti. 6 maçtır kazanamayan Salernitana ise 18 puanda kaldı.
Türk bayraklarıyla Merih'e destek
Keyifli geçen maçta milli futbolcumuz Merih Demiral 58. dakikada Rafael Toloi'nin yerine oyuna dahil oldu. Karşılaşma için 100'e yakın Türk taraftar Azzurri d'Italia Stadyumu'na gitti. Türk bayraklarını açarak 24 yaşındaki savunmacıya destek olan taraftarlar, Merih lehine tezahüratlarda da bulundu. Yıldız oyuncu da taraftarların yanına giderek onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi, ortaya güzel görüntüler çıktı.