Leicester City’de forma giyen Çağlar Söyüncü, İngiltere’nin önde gelen yayın organlarından Times’a röportaj verdi.

"Taksim'de yürüyemiyorum"

Ülkedeki neredeyse tüm taraftar kesimlerinin desteğini aldığını söyleyen Çağlar “Türkiye’de seviliyorum, beni çok destekliyorlar. Altınordu’dan değil de Beşiktaş ’ta oynayarak gelseydim, beni sadece Beşiktaşlılar severdi. Galatasaray ’dan gelsem yine aynı şekilde... Ama 2. Lig takımından geldiğim için şimdi beni herkes seviyor. Taksim Meydanı’nda yürüyemiyorum, ilgi yoğun oluyor” diye konuştu.

Transfer açıklaması

Manchester City Menajeri Pep Guardiola’nın kendisini beğendiği ve transfer etmek istediği iddiaları gündeme gelen Çağlar Söyüncü transferiyle ilgili olarak, “Leicester City’de aile ortamı içindeyim ve her zaman önceliğim bu takım. Ben bir Leicester City oyuncusuyum ve yüzde 100’ümü veriyorum. Önceliğim her zaman burası çünkü buraya gelerek kariyerim için neler yaptığımı asla unutamam. Burada kendimi çok geliştirdiğime inanıyorum. Leicester City benim için bir aile gibi” dedi.

"Ramazan ayının ilk günleri zor geçiyor ama"

İngiltere’de futbolu daha çok bir iş olarak gördüklerini ancak Türkiye’de tutkuyla yaklaşılan bir kısmı da bulunduğunu ifade eden Çağlar, “Bu durum oyuncularda bazen baskı yaratıyor bazense itici güç haline geliyor” dedi. Deneyimli savunmacı, namaz ve oruç gibi ibadetlerini aksatmadan yerine getirmeye çalıştığını da ifade ederek, "Günde beş vakit namaz kılmaya çalışıyorum. Her Ramazan’da oruç tutuyorum. Bu çocukluğumdan beri yaptığım bir alışkanlık. Hayatımın bir parçası… Ramazan ayının ilk günleri zor geçiyor ama Allah yardımcımız oluyor” şeklinde konuştu.

"Geceleri ağlıyordum"

Henüz 11 yaşındayken evden ayrılmanın çok zor olduğunu belirten 26 yaşındaki Milli futbolcu “11 yaşında evi terk etmek çok üzücüydü. Geceleri ağlıyordum. Bazı arkadaşlarım antrenmandan sonra eve gidiyordu. Biz yurtta 25 kişi kalıyorduk. Tuvalet temizliyor, temizlik yapıyor, yerleri siliyorduk. Bu sayede hayatı öğrenmiş olduk” ifadelerini kullandı.

"Cengiz Ünder'e Silva deniyordu"

Çağlar Söyüncü Altınordu döneminden arkadaşı olan Cengiz Ünder ile ilgili de konuştu. Bu ikili 2020-21 sezonunda Leicester’da birlikte top koşturmuştu. Çağlar bu dönemde kendilerinde kiralık olarak forma giyen meslektaşı hakkında “Bazı sakatlık sorunları yaşadı ama oynadığı karşılaşmalarda iyi bir performans gösterdi. Tekniği çok iyi olduğu için takımdaki futbolcular ona ‘David Silva’ diyordu. Cengiz de takımda kalmayı gerçekten istedi ama olmadı” dedi.









(Ajansspor)