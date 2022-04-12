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Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Rusya'da bir ilki başardı

Rusya Premier Lig ekiplerinden CSKA Moskova'nın devre arası transfer döneminde Lille'den kiralık olarak kadrosuna kattığı milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Rusya'da ilk 6 maçında da gol atan ilk futbolcu oldu.

12 Nisan 2022, Salı 10:09 Son Güncelleme:
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Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Rusya'da bir ilki başardı

Rusya Premier Lig ekiplerinden CSKA Moskova'nın devre arası transfer döneminde Lille'den kiralık olarak kadrosuna kattığı milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Rusya'da ilk 6 maçında da gol atan ilk futbolcu oldu. 25 yaşındaki yıldız oyuncu son olarak Khimki'ye 4-2 kaybedilen mücadelede takımını 2-1 öne geçiren golü attı.

Rusya'da çıktığı 6 maçta 8 de gol atma başarısı gösteren Yazıcı, belinden yaşadığı sakatlık nedeniyle tek antrenmanla çıktığı Khimki maçını da boş geçmezken, Rusya Ligi'nde Şubat ve Mart ayının en iyi oyuncusu seçildi.

DHA

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