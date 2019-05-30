  • Haberler
  • Futbol
  • Milli futbolcu Nazım Sangare’nin doğum günü kutlandı

Milli futbolcu Nazım Sangare’nin doğum günü kutlandı

Milli futbolcu Nazım Sangare’nin 25. yaş günü, A Milli Takım’ın Antalya’daki hazırlık kampında kutlandı. Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile kesen Nazım, ilk dilimi de takım kaptanı Emre Belözoğlu’nun elinden yedi.

30 Mayıs 2019, Perşembe 17:11
- A +
Milli futbolcu Nazım Sangare’nin doğum günü kutlandı

Milli futbolcu Nazım Sangare’nin 25. yaş günü, A Milli Takım’ın Antalya’daki hazırlık kampında kutlandı.

Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile kesen Nazım, ilk dilimi de takım kaptanı Emre Belözoğlu’nun elinden yedi.

A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez çağrılan sağ bek oyuncusu, daha sonra teknik heyet, takım arkadaşları ve milli takım personelinin tebriklerini kabul etti.

AA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...