Milli futbolcu Merih Demiral ilk başkanını unutmadı

Geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan, taburcu olduktan sonra beynine pıhtı attığı için yaklaşık 10 gün yoğun bakımda kalan Karamürsel İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanı Muharrem Erdoğan (73) yaşamını yitirdi. Kocaeli ve Türkiye spor tarihine başarılı çalışmaları ve kazandırdığı genç yeteneklerle adını yazdıran Erdoğan dün son yolculuğuna uğurlandı.

Şehirde ve spor camiasında sevilen, güler yüzlü ve candan kişiliğiyle bilinen Muharrem Erdoğan’ın cenazesine spor ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı. Erdoğan’ın İtalya’da ateşe olan oğlu Profesör Dr. Tolga Erdoğan ve damadı Onur Açık’ın taziyeleri kabul ettiği cenaze törenine; Juventus’tan sonra İtalya Serie A takımlarından Atalanta’da forma giyen, milli futbolcu Merih Demiral ise çelenk gönderdi. Demiral, kendisini yetiştiren kulüp başkanı için taziye dileklerini iletti.



