Bursaspor altyapısından yetişen ve direkt olarak İngiltere Premier Ligi devi Manchester City'ye 4.4 milyon euro bonservis bedeliyle 18 yaşında transfer olan Enes Ünal, İngiliz ekibinin geleceğe yatırım transferinden birisi oldu.

City, daha fazla forma şansı bulabilmesi için Enes'i ilk önce Belçika ekibi Genk'e gönderdi. Devre arasında takımdan ayrılan milli futbolcu Şubat ayında Hollanda Ligi ekiplerinden NAC Breda'ya kiralandı. Enes Ünal, o sezonu Genk'te geçiren milli futbolcu 11 gol 3 asistlik performansla bitirdi.





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MANCHESTER CITY'YE 14 MİLYON EURO KAZANDIRDI

Sonraki sezon ise yine Hollanda Ligi takımlarından Twente'ye kiralanan Enes, çıktığı 33 maçta 19 gol 4 asistle oynadı. Sonraki sezon ise İspanya LaLiga takımlarından Villarreal'e 14 milyon euro bonservis bedeliyle transferi gerçekleşti.

İspanyol ekibi Enes'i transfer ettikten sonra Levante'ye kiralık olarak gönderdi. Milli futbolcu 6 ay Levante'de oynadıktan sonra devre arasında Real Valladolid'e 2,5 yıllığına kiralandı. O sezon 38 karşılaşmada görev alan Enes, 6 gol 4 asistle oynadı. Sonraki iki sezonda Valladolid formasıyla 71 maç 14 gol 5 asistle oynayarak formunun uzağında kaldı.

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SONRAKİ DURAĞI GETAFE

Milli yıldız 2020-2021 sezonu başında bu kez başka bir LaLiga ekibi Getafe'nin yolunu tuttu. 9 milyon euro bonservis bedeliyle Getafe'ye transfer olan Enes, ilk sezonunda beklentilerden uzakta kaldı. 29 karşılaşmada 5 gol 2 asistle oynayan Enes, geçen sezon adeta döktürdü. 37 karşılaşmaya çıkan milli golcü 16 gol 1 asistle oynayarak uzun zaman sonra 15 gol barajını aşmış oldu.

Bu sezon ise çıktığı 16 maçta sadece 5 gol 3 asist yapan 25 yaşındaki forvet için bomba bir iddia ortaya atıldı.

İSPANYOL DEVİNİN LİSTESİNDE

Kariyerini La Liga ekibi Getafe'de sürdüren Enes Ünal'ın Atletico Madrid'in transfer listesinde olduğu iddia edildi.

Atletico Madrid, Getafe forması giyen milli futbolcumuz Enes Ünal ile ilgileniyor.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Atletico Madrid, takımdan ayrılması gündeme gelen Joao Felix yerine iki aday belirledi.

Portekizli futbolcunun yerine belirlenen isimlerden birinin milli futbolcumuz Enes Ünal olduğu, diğer ismin ise Borussia Mönchengladbach forması giyen Marcus Thuram olduğu kaydedildi. Enes Ünal'ın oyun stilinin Atletico Madrid'e uyabileceği belirtildi.

Atletico Madrid'in, Joao Felix'in satışından 100 milyon euro beklediği ve bu rakamın bir kısmını transfer için kullanmayı planladığı aktarıldı.

Enes Ünal'ın piyasa değeri ise şu sıralar 25 milyon euro civarında...

Enes Ünal Röportajı