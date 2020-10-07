Milli Futbol Takımımızın maçları Ekim’de TV+’ta

Sporda en iyilerin buluşma noktası TV+, Ekim ayında da sporseverlere keyifli anlar yaşatmaya hazırlanıyor. A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar Ligi maçlarının heyecanından Avrupa’nın en değerli futbol ligi İngiltere Premier Ligi maçlarına, dünyanın en önemli basketbol ligi olan NBA’in Finalleri’nden, motorsporlarının zirvesi Formula 1 yarışlarına kadar tüm önemli spor etkinlikleri TV+’ta yayınlanacak.

Milli maç heyecanı TV+’ta

Türkiye A Milli Futbol Takımı TV+’ta sahne alıyor. Ay-yıldızlıların UEFA Ulusal Ligi maçlarının heyecanı TV+ sayesinde futbolseverlerle buluşacak. Millilerin 11 Ekim’de deplasmanda oynayacağı Rusya ve 14 Ekim’de Türkiye’de ağırlayacağı Sırbistan karşılaşmaları TV+’tan naklen yayınlanacak. Grubunda 1 beraberlik, bir mağlubiyet alan Türkiye, 3’üncü sırada yer alıyor.

NBA Finalleri de TV+’ta

NBA’de 2020 yılının şampiyonu TV+’ta belli oluyor. LA Lakers ile Miami Heat arasında oynanan final serisinin tüm maçlarının heyecanı TV+’ta yaşanıyor. Seride LeBron James’li LA Lakers, rakibi karşısında 3-1 önde bulunuyor.

Premier Lig ve Bundesliga mücadeleleri de nefes kesecek

TV+’taki Ekim ayı futbol şöleni bununla da kalmıyor. Dünyanın en değerli futbol ligi olarak değerlendirilen İngiltere Premier Lig ve Almanya Bundesliga mücadeleleri de TV+’ta seyirciyle buluşacak. Milli takımımızın yıldızlarından Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü’nün forma giydiği Leicester City maçlarının yanı sıra ligde zirveyi yakından ilgilendiren Mercyside derbisinde lider Everton’la Liverpool 17 Ekim’de karşılaşacak. Ayrıca aynı gün Manchester City-Arsenal ve 24 Ekim’deki Manchester United-Chelsea mücadeleleri de TV+’tan naklen yayınlanacak. Bundesliga ise her cumadan pazara S Sport2 ile TV+ 78. kanalda futbolseverlerle buluşacak.

Türkiye GP’si de TV+’ta

TV+ izleyicileri Formula 1’i de yakından takip edecek. 23-25 Ekim Portekiz, 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde de İtalya’da GP’lerinin tüm heyecanı TV+’ta yaşanacak. Ayrıca 13-15 Kasım tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek Türkiye GP’sini de motorsporları tutkunları TV+’tan izleyecek.

Roland Garros’ta şampiyonlar TV+’ta belli oluyor

Tenis takviminin 4 büyük turnuvasından biri olan Fransa Açık, bir diğer adıyla Roland Garros’ta da şampiyonlar TV+’ta belli olacak. TV+ 79. ve 80. kanallarında yer alan Eurosport’tan canlı olarak yayınlanan Roland Garros’ta yarın tek kadınlarda yarı finaller, cuma günü de tek erkeklerde finale çıkacak isimler belli olacak. Fransa Açık Tenis Turnuvası’nda 10 Ekim Cumartesi günü tek kadınlarda, 11 Ekim Pazar günü de tek erkeklerde şampiyonlar kupalarına TV+’ta ulaşacak.



