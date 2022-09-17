Polonya’nın Konin şehrinde bugün başlayan 17 Yaş Altı Yıldızlar Kılıç Circuit Turnuvası’nda başarılı karşılaşmalar sonrası finalde karşılaşan eskrimciler Arda Tanerler altın, Toprak Altınçekiç ise gümüş madalya kazanırken; yine bugün takım müsabakalarında mücadele eden ‘Alara Çermen, Duru Arabacı, Duru Kırsırtlı ve Nehir Yıldırım’dan oluşan Yıldız Kızlar Kılıç Takımı 3’üncülük kupasının sahibi oldu. Bugün aynı zamanda takım müsabakalarında ter döken ‘Alara Çermen, Duru Arabacı, Duru Kırsırtlı ve Nehir Yıldırım’dan kurulu yıldız kızlar kılıç takımı sırasıyla; Ukrayna 3 takımını 45-5, Ukrayna’yı ise 45-39 yenerek yarı finalde Polonya ile eşleşti. Polonya karşısında 45-24 mağlup olan takım 3’üncülük maçında karşılaştığı Bulgaristan’ı 45-45 yenerek 3’üncülük kupasının sahibi oldu.

Konin’de bugün aynı kategoride ter döken diğer sporcular Nedim Semih Mescioğlu 8., Bora Takeş 11., Furkan Yaman 12., Özgür Sakınç 22., Fatih Erdöl 34., Arda Takka 35., Tuna Kerem Özgür 60. ve Mehmet Özcan Yıldız turnuvada 75. oldu. Yıldız kızlar kılıç kategorisinde takım müsabakalarında mücadele eden Türkiye 2 takımı (Ayşe Naz Kaptan, Beren Yağmur Koçkaya, Deniz Cemre Sarıalioğlu) ise turnuvaya 12. takım olarak veda etti.

Öte yandan bugün Romanya Satu Mare’de düzenlenen U17 Yıldız Kızlar Flöre Circuit Turnuvası’nda mücadele eden Alara Atmaca 20., İpek Özırak 29., Irmak Çarpışır 22., Elif Naz Hayber 37., Ece Gizem Huriel 40. ve Duru Hayber organizasyonu 57. sırada tamamladı.

İHA