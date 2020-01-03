Milli eskrimciler İtalya ve Macaristan’da boy gösterecek

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türk sporcular, yarın ve 5 Ocak Pazar günü İtalya ve Macaristan’da düzenlenecek 2 farklı turnuvada piste çıkacak.

İtalya’nın Udine şehrinde yarın düzenlenecek Gençler Dünya Kupası’nda flöre branşında milli eskrimciler Can Alkış, Baha Baykal Çetinel, Alp Eyüpoğlu, Turhan Berke Külcü ve Poyraz Tuncer, hem bireysel hem de takım müsabakalarında mücadele edecek.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de kılıç branşında gerçekleştirilecek Gençler Dünya Kupası’nda ise Delfin Su Aydoğan, Yağmur Erdağlı, Tuğçe Rana Kaya, Maya Ataç Kurtulmuş, Işıl Ulusaloğlu, Alperen Aydınözü, Emirhan Çiftci, Muhammed Furkan Kalender, Umut Kaya, İsmail Kerem Mescioğlu, Hamza Yiğit Üsen ve Özkan Zorlu Yıldırım, madalya için ter dökecek.

AA