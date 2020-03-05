Milli eskrimciler hafta sonunda 3 ülkede piste çıkacak

Milli eskrimciler, hafta sonunda Yunanistan, Macaristan ve Lüksemburg’da düzenlenecek uluslararası organizasyonlarda boy gösterecek.

05 Mart 2020, Perşembe 20:20 Son Güncelleme:
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Milli eskrimciler hafta sonunda 3 ülkede piste çıkacak

Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlenecek Dünya Kupası’nda büyük kadınlar kılıç kategorisinde Aylin Çakır, Nisanur Erbil, Fatma Zehra Köse, Iryna Shchukla ve Deniz Selin Ünlüdağ kürsü mücadelesi verecek.

Yunanistan’daki organizasyonla aynı tarihlerde Lüksemburg’da büyük erkekler kılıç kategorisinde Enver Yıldırım ve Çağlayan Nehir Fırat piste çıkacak.

Macaristan ise hafta sonunda epe branşında eskrimcileri ağırlayacak.

Başkent Budapeşte’de düzenlenecek Grand Prix’de Türkiye’yi Lal Erman, Beyza Halvacıay, Ilgın Betül Şeker ve Hilmi Taha Ekenler temsil edecek.

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