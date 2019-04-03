Milli eskrimciler Dünya Şampiyonası’na odaklandı

Dünya Gençler ve Yıldızlar Eskrim Şampiyonası, 6-14 Nisan tarihlerinde Polonya’da düzenlenecek.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Torun kentindeki şampiyonada Türkiye’yi kılıç, flöre ve epe kategorilerinde toplam 19 sporcu temsil edecek.

Milliler, şampiyonanın hazırlıklarını antrenörler Valeriy Shturbabin, Martin Rumenov Kamadzhiev, Rumen Marinov Kamadzhiev ve Yusuf Barsbuğa yönetiminde, Varşova ile Gdansk’ta yapılan kamplarla tamamladı.

Milli takımda, kılıç branşında 4’ü kadın toplam 9, flörede 3’ü kadın toplam 6 ve epede de 2’si kadın toplam 4 sporcu yer alacak.

Dünya Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası’nda mücadele edecek sporcular ile kategorileri ise şöyle:

Genç kadın ve erkekler kılıç: Aylin Çakır, Nisanur Erbil, Deniz Selin Ünlüdağ, Muhammed Anasız ve Umut Kaya.

Yıldız kadın ve erkekler kılıç: Nisanur Erbil, Tuğçe Rana Kaya, Emirhan Çiftci, Bilgehan Şahlan ve Ahmet Turgut Taflan.

Genç kadın ve erkekler kılıç takım: Aylin Çakır, Nisanur Erbil ve Deniz Selin Ünlüdağ.

Genç erkekler flöre: Poyraz Tuncer.

Yıldız kadın ve erkek flöre: Nazlı Ceren Alioğlu, Alisa İsbir, Melike Taşdelen, Alp Eyüpoğlu, Utku Özyalçın ve Poyraz Tuncer.

Genç kadın ve erkekler epe: Beyza Halvacıay, Doruk Çika ve Hilmi Taha Ekenler.

Yıldız kadın epe: Emine İpek Aydın.

- Atalı: "Sporcularımıza güveniyoruz"

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, Avrupa Eskrim Şampiyonası’nda olduğu gibi dünyada da güçlerini göstereceklerine inandığını aktardı.

Şampiyonada yarışacak sporculara başarılar dileyen başkan Atalı, "Sporcularımıza güveniyoruz. Hazırlık kamplarında uyguladıkları disiplinli programların yanı sıra, başarma azmi ve inançları da tam. Avrupa’dan sonra şimdi de sıra dünyada." ifadelerini kullandı.

Federasyon olarak millilere desteklerini sürdürdüklerini belirten Murat Atalı, "Kısa vadede ilk hedefimiz Avrupa’dan altın madalyayla dönmekti, bunu başardık. Eskrimde Türkiye’nin varlığını Avrupa’da üç yıl üst üste kazandığımız şampiyonlukla gösterdik. Dünya Şampiyonası’ndan da madalyayla dönmememiz için hiçbir neden göremiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AA