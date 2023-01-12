Milli eskrimciler dünya arenasında
Milli eskrimciler, Fransa, Tunus, Slovakya ve Polonya’da düzenlenecek uluslararası organizasyonlarda mücadele edecek. Fransa’nın başkenti Paris'te bugün Büyükler Dünya Kupası'nda İrem Karamete Baldini, Lal Ertün, Emre Akıalp, Baha Baykal Çetinel ve Alp Eyüpoğlu piste çıkacak.
Milli eskrimciler, Fransa, Tunus, Slovakya ve Polonya’da düzenlenecek uluslararası organizasyonlarda mücadele edecek.
Fransa’nın başkenti Paris'te bugün Büyükler Dünya Kupası'nda İrem Karamete Baldini, Lal Ertün, Emre Akıalp, Baha Baykal Çetinel ve Alp Eyüpoğlu piste çıkacak.
14- 15 Ocak tarihlerinde düzenlenecek Rabat Grand Prix’de Nisanur Erbil, Iryna Shchukla, Deniz Selin Ünlüdağ ve Enver Yıldırım kürsü mücadelesi verecek.