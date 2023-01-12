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Milli eskrimciler dünya arenasında

Milli eskrimciler, Fransa, Tunus, Slovakya ve Polonya’da düzenlenecek uluslararası organizasyonlarda mücadele edecek. Fransa’nın başkenti Paris'te bugün Büyükler Dünya Kupası'nda İrem Karamete Baldini, Lal Ertün, Emre Akıalp, Baha Baykal Çetinel ve Alp Eyüpoğlu piste çıkacak.

12 Ocak 2023, Perşembe 06:58 Son Güncelleme:
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Milli eskrimciler dünya arenasında

Milli eskrimciler, Fransa, Tunus, Slovakya ve Polonya’da düzenlenecek uluslararası organizasyonlarda mücadele edecek.

Fransa’nın başkenti Paris'te bugün Büyükler Dünya Kupası'nda İrem Karamete Baldini, Lal Ertün, Emre Akıalp, Baha Baykal Çetinel ve Alp Eyüpoğlu piste çıkacak. 

14- 15 Ocak tarihlerinde düzenlenecek Rabat Grand Prix’de Nisanur Erbil, Iryna Shchukla, Deniz Selin Ünlüdağ ve Enver Yıldırım kürsü mücadelesi verecek.

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