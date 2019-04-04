Milli eskrimciler Belarus’ta kampta

Milli eskrimciler Belarus’ta kondisyon kampına girdi.

Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Olimpik havuz ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcuları Enver Yıldırım, Hakan Yıldırım, Zehra Köse, Bağdagül Tuncan ve Iryna Shchukla Belarus’un başkenti Minsk’teki Olimpik Hazırlık Kampı’nda kondisyon depolamaya başladı.

Millilerin kampı, 14 Nisan Pazar günü sona erecek.

AA