Milli eskrimciler 13-15 Aralık tarihlerinde 6 ülkede boy gösterecek

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, hafta sonunda Fransa, Japonya, ABD, İspanya, Yunanistan ve Avusturya’da düzenlenecek organizasyonlarda Türkiye’yi temsil edecek. Flöre branşında eskrimci İrem Karamete, Fransa Saint Maur’da yarın başlayacak Dünya Kupası’nda boy gösterirken flöreci Martino Minuto da Japonya’nın başkenti Tokyo’da 13-15 Aralık tarihlerinde yapılacak Dünya Kupası’nda madalya için ter dökecek.

Milli eskrimciler, Aylin Çakır, Nisanur Erbil, Fatma Zehra Köse, Iryna Shchukla ve Deniz Selin Ünlüdağ ise Tokyo ile aynı tarihlerde ABD’nin Utah eyaletinin başkenti Salt Lake City’de düzenlenecek Kadınlar Kılıç Dünya Kupası’nda hem bireysel hem takım müsabakalarında yer alacak.

Gençler epe kategorisinde ise 14-15 Aralık tarihlerinde erkekler Yunanistan, kadınlar ise İspanya’da bireysel ve takım müsabakalarına katılacak.

İspanya’nın Burgos şehrindeki Gençler Dünya Kupası’nda milli eskrimciler, Lal Erman, Aleyna Ertürk, Yaren Nur Polat, Ilgın Betül Şeker, Yağmur Sönmüş, Berra Sonyüksek, Yunanistan Heraklion’da düzenlenecek Gençler Dünya Kupası’nda ise Barış Can, Doruk Çika, Hilmi Taha Ekenler, Batu Erda, Alpkan Şahin, Mehmet Tezcan mücadele edecek.

Avusturya Mödling’de hafta sonu düzenlenecek Avrupa Yıldızlar Circuit Turnuvası’nda da yıldız kılıççılar madalya arayacak.

Organizasyon kapsamında 14 Aralık Cumartesi günü Erkan Işık Bacak, Kerem Çağlayan, Tunahan Çelebi, Efe Dinç, Efe Tan Egeli, Burak Efe Emiroğlu, İsmail Kerem Mescioğlu, Alkım Öztürk, Sinan Par, Bilgehan Şahlan, Orhun Erke Simav ve Hamza Yiğit Üsen, 15 Aralık Pazar günü Duru Duş, Irmak Duvan, Buket İşlier, Maya Kerkeser, Ezgi Koçer, Serra Macit, Defne Lal Oruncak, Adriana Luna Petrini, Pınar Miray Şişik, Beliz Soyak, Duru Naz Tütün ve Işıl Ulusaloğlu milli formayı giyecek.