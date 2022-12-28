Milli eskrimci Nisanur Erbil FANATİK'e konuştu. Hedefinin Olimpiyat altını olduğunu ifade eden Erbil, "Ülkemizde her geçen gün spora verilen değer yapılan yatırım çokça artıyor. Türkiye İş Bankası da TMOK'un resmi destekçisi olarak Paris 2024'le birlikte biz sporcuların yanında oluyor. Her profesyonel sporcu gibi benim de hedefim ülkeme altın madalya getirmek." dedi.

Spor hayatına voleybol ve yüzmeyle başladığını biliyoruz. Eskrime geçiş süreci nasıl oldu?

"Okulumuzda yapılan yetenek taraması projesi sayesinde, beni eskrime kazandıran antrenörümle tanıştım. Eskrimin doğası gereği kılıç münazarasınına hoşuma gittiğini hatırlıyorum. Sonrasında ise o zamanlar hayatımda olan voleybol ve yüzmeyi, eskrimde daha başarılı olabileceğime inandığım için sırasıyla bıraktım."

Sporcu olarak bir günün nasıl geçiyor?

"Eğer kampta değilsek sabah kalktığımda büyük ihtimalle okulum oluyor. Güne kahvaltıyla başlayıp hemen okula yetişmeye çalışıyorum. Sonrasında eğer antrenmana kadar vaktim var ise arkadaşlarımla olabildiğince sosyalleşmeye çalışıyorum. Antrenman bittiğinde, yemek ve duştan sonrası yatakta dinlenmekle geçiyor."

Bu yıl katıldığın şampiyona ve yarışlarda hangi dereceleri elde ettin?

"Geçtiğimiz yıl geçirdiğim bir sakatlık nedeniyle 3 ay boyunca turnuvalara katılamadım fakat sakatlığımın sonrasında Gençler Avrupa Şampiyonası'nda 2.'lik elde ettim. Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda iki kategoride de şampiyon oldum. Antalya'da düzenlenen Satalite Tumuvası'nda 3.'lük elde ettim. Gençler Dünya Kupaları'nda Kazakistan'da bronz. Özbekistan'da ise altın madalya kazandım."

2022-2023 döneminde hangi şampiyonalara katılacaksın?

"Gençler ve büyükler kategorisinde birçok Dünya Kupası'na, aynı zamanda da iki kategorinin Avrupa ve Dünya Şampiyonaları'na katılacağım. Ayrıca U23 Avrupa Şampiyonası ve 2023 Universiade oyunlarında olacağım."

'Kendimle baş başa kalıyorum'

Müsabakalardan önce konsantrasyonunu artırmak için neler yapıyorsun?

"Olabildiğince kendimle baş başa kalmaya çalışıp, diğer hiçbir şey için enerji sarf etmemeye özen gösteriyorum. Antrenörümüzün sürekli olarak güncellememizi istediği, bu zamana kadar maç içerisinde aldığımız en iyi tuşların olduğu bir video var. Onu belirli aralıklarla izliyorum."

Spor hayatında örnek aldığın kişiler kimdir?

"Öncelikle hem bu branşa kattıkları hem de karakteri olsun, önümdeki en büyük ömek Enver Yıldınm. Ama dünya çapında en beğendiğim ve ömek aldığım bir diğer sporcu ise Olga Kharlan."

Gelecek hedeflerin neler?

"Her profesyonel sporcu gibi benim de hedefim ülkeme Olimpiyat altını getirmek. Tabii bunun yanında uzun yıllar boyu yerimi favori isimler arasında tutmak."

'Spora verilen bir video değer artıyor'

Genç sporculara sunulan katkılar hakkında neler düşünüyorsun? Eskrim gibi spor dalları açısından değerlendirebilir misin?

"Ülkemizde her geçen gün spora verilen değer, yapılan yatırm çokça artıyor ve bu beni oldukça mutlu ediyor. Spor, gençlerin yeri geldiğinde hobi, yeri geldiğinde geleceklerini kazanacağı bir iş olabiliyor. Türkiye İş Bankası da TMOK'un resmi destekçisi olarak Paris 2024'le birlikte biz sporcuların yanında oluyor. Günümüzde sporcuya sağlanan katkıların bu denli artması, artık dünya çapında birçok branşta söz sahibi olmamızı sağladı. Özellikle de eskrim bu branşlanın başında geliyor. En büyük temennimiz gün geçtikçe bu katkılanın artması."



