Milli eksrimciler erken elendi

2020 Tokyo Olimpiyat kotası için önem taşıyan şampiyonada dün 7 sporcumuz mücadele etti. Ön eleme müsabakaları sonrası flöre erkeklerde Martino Minuto 19., Engin Batuhan Menküer 49, Tevfik Burak Babaoğlu 50. oldu. Son 64 maçlarında Engin ile Tevfik elenirken Minuto son 32’ye kaldı. Burada Fransız Julien Mertine’yi 15-9 yendi. Milli sporcumuz son 16’da ise bir diğer Fransız Maxime Pauty’e 15-6 yenilerek elendi. Kadın kılıçta ise ön elemede Iryna Shchukla 48., Deniz Selin Ünlüdağ 49., Nisanur Erbil 42., Fatma Zehra Köse 43. oldu ve son 64 maçlarını kaybedip, elendi.