Hürriyet Gazetesi'nden Nuran Çakmakçı'nın Instagram hesabında canlı yayın konuğu olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şunları söyledi:

"Bilim Kurulu'nun 14 kuralına ben de uymaya çalışıyorum. Biraz benim açımdan uymak zor. Özellikle düzenli uyku açısından sorunumuz var. Günde 20 saate yakın mesaimiz var. Sürekli dışarıda olmak zorundayız. Arkadaşlarımız stüdyolarda, meslek liselerinde, BİLSEM'lerde 10 binlerce arkadaşımız aktif olarak çalışırken bizim evde kalmamız zor. Elimizden gelen titizliği gösteriyoruz.

"LGS TARİHİ PAZARTESİ AKŞAMI BELLİ OLACAK"

Bizim konumuz LGS, YKS YÖK ile ilgili. Pazartesi akşamı bununla ilgili açıklama olacak. Bu mesele MEB'in kendi içinde karar verdiği bir süreç değil artık. Mesela 7 Haziran'ı MEB kendi belirledi. Fakat artık görüş alışverişi yapılarak karar verilmesi gereken bir şey. Bu durum olağanüstü bir durum. Bilim kurulu ne diyecek, diğer sektörlerdeki durum nedir, tüm bunları ele alarak verilmesi gereken bir karar. Pazartesi yapılacak toplantı sonrası çıkacak bir karar.

Bizim okullarımız açık. Öğretmenlerimiz hazır ama açmıyoruz. Çocuklarımızı riske atmak istemiyoruz. LGS'de bir riski göze almayız. Her çocuğumuz bize emanet. Hiçbirini riske atmak gibi bir sıkıntının içinde olmayacağınızı bilmek isteriz.



