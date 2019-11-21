Milli cimnastikçiler olimpiyat kotası için tramboline çıkacak

Japonya’nın başkenti Tokyo’da 24 Kasım-2 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonaya katılacak milli cimnastikciler Doğukan Büyükarslan (19), Sude Aydın (18) ve Gürkan Mutlu (26), Bolu’daki Murat Canbaş Cimnastik Salonu’nda antrenörleri gözetiminde günde çift antrenman yapıyor.

Doğukan Büyükarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık beş yıldır trambolin branşıyla uğraştığını, ondan önce de artistik cimnastik yaptığını söyledi.

Yaklaşık bir aydır günde çift antrenman yaparak çalıştıklarını vurgulayan Doğukan, "Dünya Şampiyonası’nda ilk 8 sporcu arasına girerek hedeflediğimiz olimpiyat kotasını alacağız. Şansımız var tabii ki. Burada amacımız ülke adına kota almak. Şampiyonaya iki erkek ve bir kadın sporcu olarak katılıyoruz. Kimin yaptığı önemli değil, ülkemizi olimpiyatlarda temsil etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Trambolin branşının ülkede yeni olduğunu aktaran Doğukan, bu dalda 8-9 yıldır yarışmalara katılındığını anlattı. Kendisi ve arkadaşının 2017 yılında dünya şampiyonu olduğunu belirten Doğukan Büyükarslan, trambolinin önümüzdeki dönemde daha da büyüyeceğini belirtti.

Sude Aydın: "Çok iyi hazırlandık"

Milli sporcu Sude Aydın da şampiyonanın çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Yorucu olmasına rağmen çok iyi hazırlandık, verimli bir kamp dönemi geçirdik. Hedefim, Dünya Şampiyonası’nda ilk 8 sporcu arasına girerek olimpiyat kotası almak." dedi.

Dünya Şampiyonası’nda şanslarının olduğunu ifade eden Sude, "Her şey beklediğimiz gibi giderse rahat bir şekilde 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kotası alabileceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gürkan Mutlu: "Şansımız yüksek"

Takım kaptanı Gürkan Mutlu da Dünya Şampiyonası için son virajda olduklarını vurgulayarak, "Tokyo’da ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, olimpiyat kotasını almak istiyoruz. Büyüklerde yarışacak olan erkek iki sporcuyuz. İkimiz de kota adına her şeyi yapacağımıza inanıyorum. Şansımız yüksek. İnşallah ilk 8’e girerek ülkemize olimpiyat kotası kazandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gürkan, trambolin branşında dünyada iyi sporcuların olduğunu kaydederek, bu branşta yapılan yatırımlarla çok ilerleme kaydettiklerini anlattı.

"Trambolinde dünya ile yarışacak seviyeye geldik." diyen Gürkan, "Son iki üç yarışmada aldığımız puanlar ortada. İstediğimiz puanları alırsak, güzel yarışırsak çok büyük şansımızın olduğuna inanıyorum. Hem kadın hem de erkeklerde ülkemize olimpiyata kota kazandırmak istiyoruz." şeklinde konuştu.