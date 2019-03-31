Milli cimnastikçiler, Kiev’de 12 madalya topladı

Milli cimnastikçiler, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de katıldıkları Artistik Cimnastik Uluslararası Turnuva’da 3 altın, 5 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ahmet Önder atlama masası, halka ve paralel aletinde birer altın madalya elde ederken, yer aletinde gümüş madalya aldı.

Ferhat Arıcan, paralel aletinde gümüş, yer aletinde ve barfiks aletinde ise bronz madalya elde etti.

Milli sporculardan Ezgi Yeşil büyük kadınlar kategorisinde asimetrik paralel ve atlama masası aletinde gümüş madalya aldı. Doğa Özgöçmez de yer aletinde bronz madalyanın sahibi oldu.

Genç kadınlar kategorisinde ise Bilge Tarhan denge aletinde gümüş, Dilara Yurtdaş yer aletinde bronz madalya kazandı.