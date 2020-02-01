Stuttgart kentindeki Porsche Arena’da 20-22 Mart’ta düzenlenecek organizasyon 6 alet üzerinden gerçekleştirilecek. 4 ayağı olan genel toplam kategorisindeki Dünya Kupası’nın diğer ayakları ABD, İngiltere ve Japonya’da gerçekleştirilecek.

Ahmet Önder, Almanya’daki organizasyonda Türkiye’yi temsil edecek.

Ahmet Önder’in dışında yer alacak sporcular şunlar: Caio Souza (Brezilya), Lin Chaopan (Çin), Chia-Hung Tang (Tayvan), Andreas Toba (Almanya), Lukas Dauser (Almanya) James Hall (İngiltere), Kazuma Kaya (Japonya), David Belyavskiy (Rusya), Pablo Bragger (İsviçre), Nestor Abad (İspanya), Oleg Verniaiev (Ukrayna), Yul Moldauer (ABD).