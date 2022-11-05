Milli cimnastikçi Adem Asil altın madalya kazandı

51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası, İngiltere'nin Liverpool kentinde devam ediyor. Halka aleti finalinde mücadele eden milli cimnastikçi Adem Asil, 14.933 puanla dünya şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Gençlik veSpor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, altın madalya kazanan Milli sporcu Adem Asil'i arayarak kutladı. Bakan Kasapoğlu, "İngiltere'nin Liverpool kentinde düzenlenen 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya alarak ülkemizi onurlandıran Milli cimnastikçi Adem Asil'i canı gönülden kutluyorum. İstiklal Marşımızın salonda yankılanması ve Ay-Yıldızlı bayrağımızın en yüksekte yer alması için emek veren antrenörlerimize ve federasyon yetkililerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

DHA