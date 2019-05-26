Milli boksörlerden 7 madalya

Çekya’da düzenlenen Uluslararası Elit Boks Turnuvası’nda Türk sporcular, 5 madalya kazandı.
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Usti nad Labem kentindeki organizasyonda milli sporcular 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalyanın sahibi oldu.
Şampiyonada kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle:
Altın madalya:
69 kilo: Busenaz Sürmeneli
51 kilo: Busenaz Çakıroğlu
Gümüş madalya:
69 kilo: Necat Ekinci
60 kilo: Sema Çalışkan
Bronz madalya:
75 kilo: Şennur Demir
75 kilo: Serhat Güler
64 kilo: Tuğrulhan Erdemir