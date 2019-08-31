Milli boksörler Buse Naz Çakıroğlu ve Elif Güneri Avrupa Şampiyonu

İSTANBUL, (DHA) - İspanya'nın Madrid kentinde düzenlenen Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ile 81 kiloda Elif Güneri Avrupa Şampiyonu oldu.

22-31 Ağustos tarihleri arasında İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası bugün oynanan final müsabakalarıyla sona erdi. Final müsabakalarında ringe çıkan iki sporcumuz Buse Naz Çakıroğlu (51 kg) ve Elif Güneri (81 kg) rakiplerini mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu. Türkiye, şampiyonayı 2 altın, 2 bronz olmak üzere toplamda 4 madalya ile tamamladı.

51 kilo final müsabakasında ringe çıkan Buse Naz Çakıroğlu, Rus rakibi Elena Saveleva'yı mağlup ederek altın madalya kazandı. 81 kilo final müsabakasında ringe çıkan Elif Güneri, Belaruslu rakibi Victoriya Kebikava'yı mağlup ederek birincilik kürsüsüne çıktı. 60 kiloda Sema Çalışkan ve 69 kiloda Busenaz Sürmeneli ise şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda 2'si altın, 2'si bronz olmak üzere 4 madalya kazanan Milli Boksörleri yayımladığı mesajla tebrik etti. Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ile 81 kiloda Elif Güneri'yi kutluyorum. Şampiyonada bronz madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ve Sema Çalışkan'ı da tebrik ediyorum. Kazandıkları madalyalarla bizleri gururlandıran Milli Boksörlerimize başarılarının devamını diliyorum. Uluslararası arenada Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum.

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