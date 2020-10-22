Dünya ve Avrupa şampiyonalarında madalyaları bulunan milli boksör Şennur Demir, Tokyo Olimpiyatları’nda derece alarak kariyerini noktalamak istediğini söyledi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021’e ertelenen Tokyo Olimpiyatları için kota müsabakalarına hazırlanan Şennur Demir, AA muhabirine açıklamada bulundu.

İngiltere’nin başkenti Londra’da pandemi nedeniye yarıda kalan kota müsabakalarında iki maçı kaldığını hatırlatan Şennur, "İnşallah bir aksilik olmazsa olimpiyat yolunda ilk rakibim İtalyan. Daha önce onu 2 kere yendim. Onu geçersem Rus rakibimle ringe çıkacağım. Dünya şampiyonu bir boksör. O da 81 kilodan 75’e düştü. Onu da geçersem vizeyi alacağım." dedi.

Ağır sıklette dünya ikinciliği ve üçüncülüğü ile Avrupa ikinciliği bulunan 38 yaşındaki milli boksör, kariyerinin sonuna geldiğini dile getirerek, şunları ifade etti:

"Tokyo benim için son durak. İnşallah olimpiyat madalyası alıp, aktif spor hayatımı sonlandıracağım. Benim kısa bir spor hayatım oldu ama çok başarılı geçti. Eksik olan olimpiyat madalyasını da 2021’de alacağım. Ben çok geç başladım spora ama bunu avantaja çevirdim. Başarıya aç olduğum için çok çalıştım. Diğer arkadaşlarım yıldızlardan, gençlerden başladı. Ben doğrudan büyükler kategorisinden başladım. Hiç yılmadım ve başarılarımı çok çalışarak aldım."

Hayali için 92 kilodan 75 kiloya düştü

Şennur Demir, olimpiyat hayali için zorlu bir kilo verme süreci yaşadığını anlattı.

Mücadele ettiği 81 kiloda olimpiyat klasmanı olmadığını hatırlatan Şennur Demir, 2018 yılında sıklet değiştirmeye karar verdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Ağır sıklet olduğum için olimpiyat hayalim yoktu. Busenaz Sürmeneli sıklet değiştirince, 2018’de 92 kilodan 75 kiloya düşmeye karar verdim. Bu hayalim için çok zorlanarak kilo verdim. Benim kiloma en yakın sıklet 75 kiloydu. Busenaz 69 kiloya düşünce bende bir istek ortaya çıktı. Bir ara 92 kiloydum ve 75 kiloya düşmeye karar verdim. Sonuçta ben 81 kiloda mücadele ettiğim için bu zamana kadar kilo vermek gibi bir sıkıntım olmamıştı. Yarışlardan önce bazı arkadaşların 1 kilo vermesi gerekirdi, saunaya girerlerdi, onlarla dalga geçerdim. Şimdi onları daha iyi anlıyorum."

Kilo vermesinin sadece yağ değil kas da kaybettirdiğini aktaran Şennur, "Tabii kilo vermek son Avrupa ve dünya şampiyonasında beni olumsuz etkiledi. Sonuçta rakiplerim hep o kiloda yarışıyorlar. Hep ağır sıklette mücadele ettiğim için çabukluk sıkıntım vardı. 75 kiloda da rakiplerimden yavaş kaldığımı gördüm. Bu pandemi arası açıkçası işime geldi. Kiloma şimdi daha fazla alıştım.İngiliz rakiplerimizle yaptığımız hazırlık maçlarında şunu anladım ki tam anlamıyla hazırım. Kampta mücadele ettiğim İngiliz boksör 75 kiloda son dünya şampiyonu. Başa baş mücadeleler oldu." değerlendirmesinde bulundu.

AA