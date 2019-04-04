Milli boksör Hakan Doğan, hedefini Avrupa Oyunları’nda altın madalya olarak belirledi.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu’daki Kadıdağı Kamp Merkezi’nde çalışmalarını sürdüren 23 yaşındaki Hakan, Belarus’un Minsk kentinde 21-30 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Oyunları’na katılıp, birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

Bugüne kadar Avrupa ve Akdeniz Oyunları üçüncülüğü ile üç Türkiye şampiyonluğu bulunan Hakan, kariyerine uluslararası alanda yeni şampiyonluklar eklemek istiyor.

Hakan Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boksa 9 yaşında başladığını söyledi.

Fenerbahçe Kulübü bünyesinde boks hayatını sürdürdüğünü belirten Hakan, "Babam boksa ilk olarak ağabeyimi yazdırdı. Ben sık sık ağabeyimi izlemeye gidiyordum. Benim yaşım küçük olduğu için antrenmana kabul etmediler. Ağabeyim iki sene boks yaptı, sonra liseye başladığında bıraktı. Daha sonra ben boksa başladım." dedi.

Boksa başladıktan bir yıl sonra 3 metre yüksekliğindeki oyun parkından düştüğünü anlatan Hakan, kafa tasında çatlak oluştuğunu aktardı.

Bu nedenle bir süre bokstan uzak kaldığını anlatan Hakan, şöyle devam etti:

"Doktor, ’18 yaşına kadar kafasına darbe almasın’ dedi. Bense 6 ay boks yapmadım, çok şükür kısa sürede iyileştim ve tekrar boksa başladım. 2012 yılına kadar sadece İstanbul şampiyonluğu elde ettim. 2012 yılında Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası’nda ikinci oldum. 2017 yılında Avrupa üçüncülüğü, 2018 yılında Akdeniz Oyunları’nda üçüncülük kazandım."

Hakan Doğan, Avrupa Oyunları’nda şampiyon olacağına inandığını dile getirerek, "Avrupa Oyunları’ndaki dereceyle katılacağımız Dünya Şampiyonası’nda da derece yaparak olimpiyat vizesi alıp, ülkemizi olimpiyatlarda temsil edeceğiz. Buna inanıyorum." ifadesini kullandı.

KASTAMONU (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU