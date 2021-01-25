25 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 15'te, Şişli Ermeni Mezarlığı'nda düzenlenen tören, Covid-19 tedbirleri gereği güncel kısıtlamalarla gerçekleştirildi.

Törene, Türkiye Boks Federasyonu'nu temsilen Asbaşkan Yavuz Can ve İstanbul il temsilcisi Metin Özkan, Merkez Hakem Komitesi Ahmet Şimşek, Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu , Luys Medya Yönetim Kurulu Başkanı Aram Kuran ve Taksim Spor Kulübü Başkanı Garo Hamamcıoğlu ailesi ve sevenleri katıldı .

Zakaryan belgeselinin ilk görüntüsü paylaşıldı

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin ilk ve tek Ermeni televizyon kanalını da bünyesinde bulunduran Luys Medya Yatırımları A. Ş . efsane boksör Garbis Zakaryan'ın yaşamını konu alan belgesel film hazırladığını kamuoyuna duyurmuştu. Garbis Zakaryan' ın aramızdan ayrılışının birinci yıldönümünde yapımcı tarafından belgeselin ilk tanıtım görüntüsü paylaşıldı . Belgeselde Zakaryan'ın 2. Dünya Savaş ı'n ı n zorlu şartları içerisinde boksla tanışmasına ve ardından Ortadoğu şampiyonluğuna giden sürece odaklanıyor.

Garbis Zakaryan

24 yaşında Türkiye'nin ilk profesyonel boksörü olan Zakaryan, İstanbul ve Türkiye şampiyonluklarının ardından, 1 964 yılında Ortadoğu Boks Şampiyonu oldu. Efsane boksör 22 yıllık kariyerde 200'ü aşkın amatör, 43 uluslararası olmak üzere 100'e yakın profesyonel müsabakada yer aldı . Ay-yıldızlı formasıyla Almanya, Fransa , Arjantin, Lübnan, Mısır gibi birçok ülkede ringe çıkan Zakaryan, 1966 yılında boks kariyerine son verdi.







