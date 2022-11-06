Mersin'in ev sahipliği yaptığı Dünya Bocce Şampiyonası'nda Türkiye ilk madalyası, Eda Sayak'la geldi. Milli sporcu raffa disiplini kadınlar altın nokta kategorisinde altın madalya kazandı.

Raffa disiplini kadınlar altın nokta kategorisi yarı finalde Hırvat rakibini 12- 3'le geçen Eda Sayak, finalde de Şilili rakibi Franca Martini'yi 17- 14'le geçerek dünya şampiyonluğunu ilan etti.

Eda, karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşadı. Parkuru, omzuna aldığı Türk bayrağıyla turlayan Eda'nın mutluluğuna, Bocce Milli Takımı oyuncuları ve antrenörleri de ortak oldu.