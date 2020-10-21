Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde uzun yıllar önemli takımların formasını giymiş olan milli basketbolcu Meriç Banu Yenal, yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle zor günler geçiriyor. Mesanesindeki ağrılardan kaynaklı yaklaşık 1.5 yıldır basketbol oyanayamayan milli oyuncu, hastalığına yönelik teşhis konulamamasından kaynaklı yayınladığı bir video ile yardım çağrısında bulundu.

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve Migros, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, Ceyhan Belediyesi, Antakya Belediyesi, Canik Belediyesi, Samsun Basketbol, Edirnespor gibi takımların formalarını giyen 1988 doğumlu oyuncu yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Merhaba, başka çarem olmadığı için bunu yaptım. Ben, milli basketbolcuyum. Son 1 senedir bilmiyorum ne olduğunu ama birden bire çok hastalandım. Aşırı şekilde ağrılarım, acılarım var. Bir türlü teşhis koyamadılar. Başka başka teşhisler konuldu. Bir sürü tedavi aldım, çokça para harcadım ama hiçbir işe yaramadı bu yapılanlar. Yani benim ne rahatsızlığım varsa araştırılması gerekiyor. Antibiyotikli gittiğimde ki genelde antibiyotiksiz duramıyorum ve devlet hastanesi, mikrop vs. hiçbir şey bulamadığı için de hiçbir şekilde yatırmıyor. Ama bunun araştırılmaya ihtiyacı var yoksa gerçekten intiharın eşiğine geldim. Bir sürü hap aldım ama sonra korktum. Lütfen bana yardım edin. Lütfen birileri el uzatsın. Daha fazla dayanamıyorum. Annem de perişan oldu benim yüzümden. Lütfen bir hastaneye yatırın"