Milli basketbolcu karantinadan çıktı

İtalya’nın Reggio Calabria takımında oynayan ve 25 Mart’da Türkiye’ye gelen milli sporcu Selin Şahin karantina günleri şöyle anlattı:

“İtalya’dan Türkiye’ye geldikten sonra da 14 gün karantina altına alındık. Yetkililer bizimle çok ilgilendi. Normal otobüsler merdivenli olduğu için sıkıntı yaşayacağımdan asansörlü otobüs ayarladılar. Herkese çok teşekkür ediyoruz. İstanbul’a evime gittiğim zaman karantina süreci yine devam edecek. Bütün toplum ve kendi sağlığımız için evde kalalım, bu süreci en iyi şekilde atlatmaya çalışalım"