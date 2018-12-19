Milli badmintoncular yeni bir başarıya daha imza attılar

Ankara’da 13-16 Aralık 2018 tarihinde 11 Ülkenin katılımıyla yapılan Internatoinel Turkey Cuinor Badminton turnuvasında Erzincanlı Milli sporcular ülkemize 2 birincilik, 1 ikincilik, 1 de üçüncülük kazanarak büyük bir başarıya imza atılar.74 karışık çiftin yarıştığı karışık çiftler branşında Erzincan Türk Telekom Spor Kulübünden Ece Sare Başakın ve Semih Baha Başakın çifti bütün rakiplerini yenerek turnuvayı şampiyon olarak bitirirken yine 74 çift bayanın yarıştığı çift kızlar branşında ilk 3 sırayı Erzincanlı sporcular alarak yeni bir rekora da imza atılar.

Turnuvada Birinci Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin, İkinci Zehra Erdem ve Ece Sera Başakın, Üçüncü Cansu Erçetın ve Yasemen Bektaş oldular. Turnuvayla ilgili bilgi veren Milli Takım Antrenörü Uğur Erçetin ; “Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün ve sporcularımızın kulüpleri olan Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü ve Erzincan İl Özel İdaresi Spor kulülerinin bize vermiş oldukları maddi ve manevi desteklerle bu turnuvaya çok iyi bir şekilde hazırlandık ve ülkemize toplamda 8 madalya kazandırdık. Çok mutlu ve gururluyuz. İnşallah bize verilecek desteklerle özelikle uluslararası başarılarımız dahada artacak Allah'ın izniyle” dedi.

İHA