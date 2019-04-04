Milli badmintoncular olimpiyat kotası için Finlandiya'da

Yonex Finnish Açık 2019 Badminton Turnuvası'nda Türkiye'yi 6 Badmintoncu temsil edecek.

04 Nisan 2019, Perşembe 19:27
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Milli badmintoncular olimpiyat kotası için Finlandiya'da

Finlandiya'nın Vantaa kentinde 04-07 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek, Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları'na kota puanı kazandıran müsabakalarından Yonex Finnish Açık 2019 Badminton Turnuvası'nda Türkiye'yi 6 Badmintoncu temsil edecek.

352 sporcunun madalya mücadelesi vereceği turnuvada Türk Milli Takımı'nda yer alan Badmintoncular şöyle:

Tek kızlar kategorisinde Neslihan Yiğit, Aliye Demirbağ, Özge Bayrak, Tek erkekler kategorisinde Emre Lale ve çift kızlar kategorisinde Nazlıcan İnci-Bengisu Erçetin.

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