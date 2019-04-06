Milli Atletler, yarı maratonlar için Kiev ve Safakes'te

Milli atletler, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenecek Balkan Yarı Maraton Şampiyonası ve Tunus Safakes'te düzenlenecek Tunus Yarı Maratonu için bu ülkelere gitti.

06 Nisan 2019, Cumartesi 13:54
- A +
Milli Atletler, yarı maratonlar için Kiev ve Safakes'te

7 Nisan'da Kiev'de 9'uncusu düzenlenecek olan Nova Poshta Kiev Yarı Maratonu'nda Aykut Taşdemir, Ersin Tekal, Şeyma Yıldız ve Sevilay Eytemiş parkura çıkacak. Şampiyonada geçen yıl erkeklerde birinci olan Aykut Taşdemir ile 2017 yılında kadınlarda birincilik kazanan Şeyma Yıldız, Balkan Yarı Maraton'da kariyerlerinin ikinci zaferi için ter dökecek.

TUNUS'TA DA DÖRT ATLET YARIŞACAK

Öte yandan Tunus'un Safakes kentindeki Tunus Yarı Maratonu'na katılacak olan dört milli atlet de bu ülkeye gitti. 7 Nisan'daki 21 kilometrelik zorlu yarışta Furkan Kerelti, Ahmet Alkanoğlu, Dilan Atak ve Fatma Demir en iyi derecelerini geliştirip podyuma çıkmak için mücadele edecek.

DHA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.