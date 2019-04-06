7 Nisan'da Kiev'de 9'uncusu düzenlenecek olan Nova Poshta Kiev Yarı Maratonu'nda Aykut Taşdemir, Ersin Tekal, Şeyma Yıldız ve Sevilay Eytemiş parkura çıkacak. Şampiyonada geçen yıl erkeklerde birinci olan Aykut Taşdemir ile 2017 yılında kadınlarda birincilik kazanan Şeyma Yıldız, Balkan Yarı Maraton'da kariyerlerinin ikinci zaferi için ter dökecek.

TUNUS'TA DA DÖRT ATLET YARIŞACAK

Öte yandan Tunus'un Safakes kentindeki Tunus Yarı Maratonu'na katılacak olan dört milli atlet de bu ülkeye gitti. 7 Nisan'daki 21 kilometrelik zorlu yarışta Furkan Kerelti, Ahmet Alkanoğlu, Dilan Atak ve Fatma Demir en iyi derecelerini geliştirip podyuma çıkmak için mücadele edecek.

DHA