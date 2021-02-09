Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, 12 Şubat'a kadar sürecek şampiyona için 18 milli sporcunun davet aldığı belirtildi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'ın da milli sporcularla Ukrayna'ya gittiği kafilede şu atletler yer aldı:

Kayhan Özer, Oğuz Uyar, Batuhan Altıntaş, İlyas Çanakçı, Yavuz Can, Kubilay Ençü, Ramazan Barbaros, Mikdat Sevler, Furkan Aktaş, İlkay Aydemir, Emel Şanlı Kırçın, Burcu Subatan, Buse Savaşkan, Buse Arıkazan, Tuğba Danışmaz, Murat Yalçınkaya, Mevlüt Aras, Enes Talha Şenses.

AA