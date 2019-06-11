Milli atletler Bosna Hersek’e gitti

Bosna-Hersek’in Zenica kentinde 12 Haziran günü yapılacak olan Uluslararası Atletizm Yarışmaları’na katılacak olan Türkiye Milli Takım kafilesi bu ülkeye gitti. TAF Asbaşkanı Yasin Taş’ın başkanlık ettiği kafilede 12 atlet yer alıyor. Milliler, 12 Haziran’daki yarışmanın ardından yurda dönüş yapacak.

Zenica Athletics Meeting’de yarışacak olan isimler şöyle:

Yiğitcan Hekimoğlu, Kayhan Özer, Muammer Demir, Yusuf Yalçınkaya, Berfe Sancak, Emel Şanlı Kırçın, Emre Dalkıran, Ayetullah Aslanhan, İslam Taşçı, Nurten Mermer, Şevval Ayaz, Tuğçe Şahutoğlu.







